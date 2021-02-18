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برهان بسيّس: منافسة النهضة تكون بالعمل موش بالتجغجيغ وإلي يحب يهزمها يلزمو يقوم بكري

Publié le Jeudi 18 Février 2021 - 16:55 قراءة: 0 د, 23 ث
قال الخميس 18 فيفري، الاعلامي برهان بسيّس أن من يراهن على انشقاقات داخل حركة النهضة لإضعافها واسقاطها فهو واهم.

وأضاف برهان بسيّس على إذاعة ifm متوجها لخصوم النهضة السياسيين " منافسة النهضة تكون بالعمل موش بالتجغجيغ"، مشيرا إلى فوز النهضة برئاسة بلدية الحاجب من ولاية صفاقس.


وتابع برهان بسيّس " النهضة تعمل بجدية وتتقدم عل المستوى العملي على عكس خصومها ومنتقديها".
وختم برهان بسيّس " إلي يحب يربح النهضة يلزمو يقوم بكري".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 220834

Ahmed01  (France)  |Jeudi 18 Février 2021 à 19h 22m |           
وهذا صواب...وما نيْل المطالب بالتمنّي

Essoltan  (France)  |Jeudi 18 Février 2021 à 17h 28m |           
Monsieur Borhane si vous êtes sérieux dans vos propos je vous dis " mes respects monsieur pour votre franchise " mais si derrière vos propos une arrière pensée alors là je dis " samehni fiik ya siii Borhane " ...



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