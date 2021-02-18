برهان بسيّس: منافسة النهضة تكون بالعمل موش بالتجغجيغ وإلي يحب يهزمها يلزمو يقوم بكري

قال الخميس 18 فيفري، الاعلامي برهان بسيّس أن من يراهن على انشقاقات داخل حركة النهضة لإضعافها واسقاطها فهو واهم.
وأضاف برهان بسيّس على إذاعة ifm متوجها لخصوم النهضة السياسيين " منافسة النهضة تكون بالعمل موش بالتجغجيغ"، مشيرا إلى فوز النهضة برئاسة بلدية الحاجب من ولاية صفاقس.
وتابع برهان بسيّس " النهضة تعمل بجدية وتتقدم عل المستوى العملي على عكس خصومها ومنتقديها".
وختم برهان بسيّس " إلي يحب يربح النهضة يلزمو يقوم بكري".
وأضاف برهان بسيّس على إذاعة ifm متوجها لخصوم النهضة السياسيين " منافسة النهضة تكون بالعمل موش بالتجغجيغ"، مشيرا إلى فوز النهضة برئاسة بلدية الحاجب من ولاية صفاقس.
وتابع برهان بسيّس " النهضة تعمل بجدية وتتقدم عل المستوى العملي على عكس خصومها ومنتقديها".
وختم برهان بسيّس " إلي يحب يربح النهضة يلزمو يقوم بكري".
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