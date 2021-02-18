فظيع في برج الوزير اريان... يهاجم مواطن ويخرب له رأسه بالطعنات

باب نات -

تمكن اعوان مركز الامن الوطني ببرج الوزير أمس من الاطاحة بشاب في العقد الثاني من العمر نفذ براكاج مروع لمواطن حيث اعترض سبيله وهدده بسكين محاولا سلبه هاتفه الجوال ومبلغ مالي ،ولما تصدى له انهال عليه بالطعنات على مستوى رأسه مما تسبب له في عدة جروح غائرة .بعرض المتهم على المتضرر تعرف عليه وبالتحري معه اتضح انه مورط في عملية براكاج مماثلة بجهة برج الوزير ...باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.