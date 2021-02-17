وزارة الشؤون الثقافية تنعى الكاتب والروائي التونسي صلاح الدين بوجاه

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته و اسكنه فراديس جنانه

و رزق اهله و ذويه جميل الصبر والسلوان

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

نعت وزارة الشؤون الثقافية بكلّ حسرة وأسى الكاتب والروائي التونسي صلاح الدين بوجاه الذي وافته المنية صباح اليوم الاربعاء 17 فيفري 2021 عن سن تناهز الـ 65 سنة.زاول الفقيد صلاح الدين بوجاه تعليمه الابتدائي والثانوي بمسقط رأسه بالقيروان وتابع دراسته الجامعية بكلية الآداب بتونس أين تحصّل على الإجازة في اللغة والآداب العربية عام 1974 ثمّ على شهادة الكفاءة عام 1975.تحصّل على دكتوراه دولة في الادب العربي عن بحثه " في الألفة والاختلاف بين الرواية العربية والرواية المكتوبة بالفرنسية في تونس".ساهم الراحل في إثراء الحركة الثقافية العربي منذ بداية السبعينات وعُرف في المشرق العربي بإسهاماته النقدية والقصصية والروائية.صدرت له العديد من الأعمال الأدبية والفكرية في كل من تونس وبيروت والقاهرة ودمشق كما شارك في مجموعة من لجان التحكيم مشرقا ومغربا.كان الفقيد صلاح الدين بوجاه عميدا بكلية الآداب بالقيروان وعضوا في:- اتحاد الكتاب التونسيين بين 2006 و2008- اتحاد الكتاب العرب- الجمعية المغربية الفرنسية للاداب المكتوبة بالفرنسية.- هيئة تحرير مجلة الحياة الثقافية.قدّم الفقيد العديد من البرامج الإذاعية والتلفزية وتحصّل على الجائزة الوطنية للآداب 2003.من اعماله المنشورة* في المجال النقدي- الاسطورة في الرواية الواقعية- الجوهر العرض في الرواية الواقعية- مقالة في الروائية- كيف اثبت هذا الكلام؟* في المجال الابداعي- مدونة الاعترافات- التاج والخنجر والجسد- النخاس- السيرك- سهل الغرباء- لا شيء يحدث الان* مخطوطاته- وجوه-بورتريات-- حمام الزغبار ـ رواية