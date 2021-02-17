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فوز الترجي الرياضي على شبيبة القيروان (3-0)

Publié le Mercredi 17 Février 2021 - 16:01 قراءة: 0 د, 20 ث
فاز الترجي الرياضي على مضيفه فريق شبيبة القيروان (3-0) اليوم الاربعاء في لقاء متاخر لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسجل نسيم بن خليفة 60 وويليام توغي 72 وانيس البدري 76 اهداف الترجي الرياضي.

ورفع الترجي الرياضي رصيده الى 34 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد شبيبة القيروان، الذي خاض اليوم مباراته الاولى تحت قيادة المدرب حافظ الهواربي، عند نقطتين في المرتبة الاخيرة.

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