فوز الترجي الرياضي على شبيبة القيروان (3-0)

فاز الترجي الرياضي على مضيفه فريق شبيبة القيروان (3-0) اليوم الاربعاء في لقاء متاخر لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسجل نسيم بن خليفة 60 وويليام توغي 72 وانيس البدري 76 اهداف الترجي الرياضي.
ورفع الترجي الرياضي رصيده الى 34 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد شبيبة القيروان، الذي خاض اليوم مباراته الاولى تحت قيادة المدرب حافظ الهواربي، عند نقطتين في المرتبة الاخيرة.
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وسجل نسيم بن خليفة 60 وويليام توغي 72 وانيس البدري 76 اهداف الترجي الرياضي.
ورفع الترجي الرياضي رصيده الى 34 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد شبيبة القيروان، الذي خاض اليوم مباراته الاولى تحت قيادة المدرب حافظ الهواربي، عند نقطتين في المرتبة الاخيرة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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