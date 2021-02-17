الإفراج عن سامي الفهري

أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الإستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، أنه تقرر اليوم الأربعاء، الإفراج عن الإعلامي، سامي الفهري.وأوضح الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن دائرة الإتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي، هي التي اتخذت قرار إطلاق سراح الفهري، في القضية المعروفة ب"كاكتوس برود".وأضاف المصدر أن ملف القضية عاد إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، لمواصلة البحث فيه.يُذكر أنه تم إيداع سامي الفهري السجن، تنفيذا لبطاقة إيداع ثانية صدرت في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل شركة "آيت برود"عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020، وذلك إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة، وفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جرائم "غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب".وكانت دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف، أصدرت في 11 ديسمبر 2019، بطاقة إيداع ضد كل من الإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية ب"كاكتوس برود" ووكيل شركة "أيت برود".