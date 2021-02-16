   Abdelwahab - الحبيب المجهول  

وزيرة العدل بالنيابة تباشر مهامها على رأس وزارة العدل

Publié le Mardi 16 Février 2021 - 18:55 قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - باشرت حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة مهامها على رأس وزارة العدل، وقد أشرفت بالمناسبة على لقاء حضره وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية و السيدات والسادة أعضاء الديوان و ثلة من القضاة بالوزارة، حيث أكدت الوزيرة على ضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود لمواصلة الانكباب على مختلف الملفات العاجلة وذات الأولوية المطروحة على وزارة العدل.

كما توجه إطارات الوزارة بالتهنئة إلى الوزيرة الجديدة متمنين لها التوفيق و النجاح في أداء مهامها.

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