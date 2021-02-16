المنيهلة: أمّ تقتل ابنتها تحت التعذيب

جريمة بشعة شهدتها منطقة المنيهلة منذ أيام تتمثّل في وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 سنة في عيادة طبية خاصّة جرّاء تعرّضها للتعذيب من طرف والدتها.العقيد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني تدخّل في برنامج "صباح الناس" على اذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021، حيث أوضح أنّه وبعد تلقيّ بلاغ بوفاة طفلة تنقلت مختلف الدوريات الأمنية إلى العيادة الطبية المذكورة وتمت المعاينة واتضح أن الهالكة تحمل أثار عنف وندوب جرّاء حروق قديمة بأعقاب سجائر وجرح كبير على مستوى الجبين، كما كانت تحمل كدماتعلى يديها ما يثبت أنها كانت مقيّدة.وأشار الجبابلي إلى أنّه تمت إحالة الجثّة على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، لافتا إلى أن والدة الطفلة لاذت بالفرار لكن تمّ إلقاء القبض عليها وزوجها.وبيّن أنّه وبعد استشارة النيابة العمومية تم التنقل إلى المنزل أين تمّ حجز أدوات كانت تستعمل لتعذيب الطفلة.وقد اعترف زوج الأم أنه حاول منع زوجته من تعذيب الطفلة وتعنيفها وأنها قامت بنقلها إلى عيادة طبيّة بعد تعكّر حالتها الصحيّة.وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني إنّه تم توجيه تهمة القتل العمد مع سابقية القصد بالنسبة للام وتهمة المشاركة في ذلك للزوج وتقرّر الاحتفاظ بهما.