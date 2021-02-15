حسونة الناصفي يكشف: من الوزراء المقالين من لم يتقبل الفكرة وعطل العمل الوزاري

كشف رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي ، اليوم الإثنين 15 فيفري 2021 ، أن من بين الوزراء الذين تم اعفاؤهم اليوم وتعويضهم بآخرين بالنيابة من لم يتقبل فكرة استبعاده خلال التحوير الحكومي.واضاف حسونة الناصفي في مداخلة عبر امواج اذاعة " أي اف ام" ان بعض الوزراء أصبح متقاعساً في عمله ما عطل العمل الوزاري.وتابع الناصفي أن رئيس الحكومة هشام المشيشي لم يتناقض مع صلاحياته الدستورية ولم يخرج عنها وقام بما يجب القيام به لتعديل أوتار حكومته.وقال حسونة الناصفي "الوزراء المبعدين هم أساساً معفيون في التحوير الأخير ومن يتحدث عن أزمة احدثها المشيشي يجب أن يعلم أنهم مبعدون منذ البداية".