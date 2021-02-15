رئيس الجمهورية يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

باب نات -

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح الإثنين 15 فيفري 2021 بقصر قرطاج يان كوبيتش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, جدد رئيس الدولة تهانيه ليان كوبيتش بتوليه هذه المسؤولية في هذا الظرف، مؤكدا ثقته في نجاحه في مهامه. وأشار إلى أن ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من تاريخها، على إثر الاتفاقات السياسية الأخيرة والشروع في مسار الانتقال من شرعية دولية مؤقتة إلى شرعية داخلية دائمة.كما أعرب رئيس الجمهورية عن انفتاح تونس واستعدادها لوضع كل إمكانياتها للمساهمة في إنجاح هذه المرحلة، انطلاقا من الروابط الأخوية المتميزة التي تجمع الشعبين التونسي والليبي. وشدد على أن في نجاح مهمة الأمم المتحدة في ليبيا نجاح لليبيا ولتونس ولكامل المنطقة.ومن جانبه عبر يان كوبيتش عن تشرفه بلقاء رئيس الجمهورية وهو أول لقاء له على أعلى مستوى منذ توليه مهامه الجديدة. كما ثمن دور تونس ومساهمتها القيمة في بلوغ التوافقات السياسية الأخيرة في ليبيا لا سيما عبر احتضانها ملتقى الحوار السياسي الليبي الأول في نوفمبر 2020 .وأكّد استعداده لمواصلة التشاور والتنسيق مع تونس والاستفادة من خبراتها وتجربتها، من أجل بلوغ حل سياسي نهائي للأزمة الراهنة بما يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها.وفي تصريح عقب اللقاء توجه يان كوبيتش بالشكر لتونس، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، على دعمها لعمل الأمم المتحدة في ليبيا، معربا عن التطلع إلى مزيد تعزيز هذا التعاون.