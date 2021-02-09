   Ali Riahi - ZINA  

محمد الطرودي لرياض جراد: يكفي من الأفلام والكذب من المراسلات الخاطئة الى الطرود المسمومة إلى مكافحة الفساد"

Publié le Mardi 09 Février 2021 - 10:50 قراءة: 0 د, 33 ث
باب نات - انتقد النائب السابق محمد الطرودي تصريح الكرونيكور رياض جراد بخصوص مراسلة رئيس الحكومة هشام المشيشي الى رئيس الجمهورية قيس سعيد ثم إعادتها بحجة وجود خطا.

و في مداخلة على قناة التاسعة قال محمد الطرودي موجها كلامه لرياض جراد المتملّق للرئيس " يكفي من الضحك على ذقون التونسيين ويكفي من الافلام والكذب على الناس من "المراسلات الخاطئة الى الطرود المسمومة الى مكافحة الفساد الوهمية".


وتابع محمد الطردوي " ملف مكافحة الفساد هي شعبوية جديدة ورئيس الجمهورية نصب نفسه قاضي وحكومة ورئاسة والرمز الأكبر" وأمير المؤمنين...
وقال محمد الطرودي " يكفي من هذه الترهات التي ستؤدي بنا في النهاية الى الفوضى الشاملة وعدم احترام مؤسسات الدولة".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 220204

Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 09 Février 2021 à 11h 06m |           
غلكة عمري اني انتخبته ... لقد احتميت من الرمضاء باللهب ... كارثة حلت بالبلاد .لا لغة لا تواصل لا ذكاء لا سياسة لا حكمة مجرد شعبوية وانفعالات و اوهام

Sly  (Tunisia)  |Mardi 09 Février 2021 à 11h 05m |           
جراد ... هذا من شكلو باين عليه طحيحن درجة أولى



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