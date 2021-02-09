محمد الطرودي لرياض جراد: يكفي من الأفلام والكذب من المراسلات الخاطئة الى الطرود المسمومة إلى مكافحة الفساد"

باب نات - انتقد النائب السابق محمد الطرودي تصريح الكرونيكور رياض جراد بخصوص مراسلة رئيس الحكومة هشام المشيشي الى رئيس الجمهورية قيس سعيد ثم إعادتها بحجة وجود خطا.
و في مداخلة على قناة التاسعة قال محمد الطرودي موجها كلامه لرياض جراد المتملّق للرئيس " يكفي من الضحك على ذقون التونسيين ويكفي من الافلام والكذب على الناس من "المراسلات الخاطئة الى الطرود المسمومة الى مكافحة الفساد الوهمية".
وتابع محمد الطردوي " ملف مكافحة الفساد هي شعبوية جديدة ورئيس الجمهورية نصب نفسه قاضي وحكومة ورئاسة والرمز الأكبر" وأمير المؤمنين...
وقال محمد الطرودي " يكفي من هذه الترهات التي ستؤدي بنا في النهاية الى الفوضى الشاملة وعدم احترام مؤسسات الدولة".
و في مداخلة على قناة التاسعة قال محمد الطرودي موجها كلامه لرياض جراد المتملّق للرئيس " يكفي من الضحك على ذقون التونسيين ويكفي من الافلام والكذب على الناس من "المراسلات الخاطئة الى الطرود المسمومة الى مكافحة الفساد الوهمية".
وتابع محمد الطردوي " ملف مكافحة الفساد هي شعبوية جديدة ورئيس الجمهورية نصب نفسه قاضي وحكومة ورئاسة والرمز الأكبر" وأمير المؤمنين...
وقال محمد الطرودي " يكفي من هذه الترهات التي ستؤدي بنا في النهاية الى الفوضى الشاملة وعدم احترام مؤسسات الدولة".
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