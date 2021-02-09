محمد الطرودي لرياض جراد: يكفي من الأفلام والكذب من المراسلات الخاطئة الى الطرود المسمومة إلى مكافحة الفساد"

باب نات -

انتقد النائب السابق محمد الطرودي تصريح الكرونيكور رياض جراد بخصوص مراسلة رئيس الحكومة هشام المشيشي الى رئيس الجمهورية قيس سعيد ثم إعادتها بحجة وجود خطا.و في مداخلة على قناة التاسعة قال محمد الطرودي موجها كلامه لرياض جراد المتملّق للرئيس " يكفي من الضحك على ذقون التونسيين ويكفي من الافلام والكذب على الناس من "المراسلات الخاطئة الى الطرود المسمومة الى مكافحة الفساد الوهمية".وتابع محمد الطردوي " ملف مكافحة الفساد هي شعبوية جديدة ورئيس الجمهورية نصب نفسه قاضي وحكومة ورئاسة والرمز الأكبر" وأمير المؤمنين...وقال محمد الطرودي " يكفي من هذه الترهات التي ستؤدي بنا في النهاية الى الفوضى الشاملة وعدم احترام مؤسسات الدولة".