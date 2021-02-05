جوهر بن مبارك لسعيّد: المناكفة القانونية تبعدك عن واجب المسؤولية و واجب تحمّل أعباء القرار الذي اتّخذته بنفسك

دعا الجمعة 5 فيفري، أستاذ القانون الدستوري والمستشار السابق برئاسة الحكومة جوهر بن مبارك رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التخلي عن المناكفة القانونية وتحمل مسؤولية أعباء القرار الذي اتّخذته بنفسه وذلك في إشارة إلى ترشيحه هشام المشيشي لرئاسة الحكومة.
وقال جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " سيادة الرئيس، استخلص دروس الماضي القريب من الذي جرى بين الحبيب الصيد و يوسف الشاهد مع السبسي. الشخصية الأقدر ليست الشخصية الأكثر ولاء لأنّ الشخصية التي تبدو أكثر ولاء هي في الواقع الأسرع في تغيير الولاءات و ذلك بمجرّد أن يلهمها المنصب الأهم في الدولة طموحات سياسية ذاتية و رغبة في التنصّل من الإلتزامات و لعب الأدوار الأولى".
وأضاف جوهر بن مبارك مخاطبا رئيس الجمهورية " محاولة تدارك الأمر بالمناكفة القانونية يبعدك عن واجب المسؤولية و واجب تحمّل أعباء القرار الذي اتّخذته بنفسك".
وفي ما يلي تدوينة جوهر بن مبارك:
"سيادة الرئيس، استخلص دروس الماضي القريب من الذي جرى بين الحبيب الصيد و يوسف الشاهد مع السبسي. الشخصية الأقدر ليست الشخصية الأكثر ولاء لأنّ الشخصية التي تبدو أكثر ولاء هي في الواقع الأسرع في تغيير الولاءات و ذلك بمجرّد أن يلهمها المنصب الأهم في الدولة طموحات سياسية ذاتية و رغبة في التنصّل من الإلتزامات و لعب الأدوار الأولى. محاولة تدارك الأمر بالمناكفة القانونية يبعدك عن واجب المسؤولية و واجب تحمّل أعباء القرار الذي اتّخذته بنفسك.
وقال جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " سيادة الرئيس، استخلص دروس الماضي القريب من الذي جرى بين الحبيب الصيد و يوسف الشاهد مع السبسي. الشخصية الأقدر ليست الشخصية الأكثر ولاء لأنّ الشخصية التي تبدو أكثر ولاء هي في الواقع الأسرع في تغيير الولاءات و ذلك بمجرّد أن يلهمها المنصب الأهم في الدولة طموحات سياسية ذاتية و رغبة في التنصّل من الإلتزامات و لعب الأدوار الأولى".
وأضاف جوهر بن مبارك مخاطبا رئيس الجمهورية " محاولة تدارك الأمر بالمناكفة القانونية يبعدك عن واجب المسؤولية و واجب تحمّل أعباء القرار الذي اتّخذته بنفسك".
وفي ما يلي تدوينة جوهر بن مبارك:
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