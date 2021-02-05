جوهر بن مبارك لسعيّد: المناكفة القانونية تبعدك عن واجب المسؤولية و واجب تحمّل أعباء القرار الذي اتّخذته بنفسك

"سيادة الرئيس، استخلص دروس الماضي القريب من الذي جرى بين الحبيب الصيد و يوسف الشاهد مع السبسي. الشخصية الأقدر ليست الشخصية الأكثر ولاء لأنّ الشخصية التي تبدو أكثر ولاء هي في الواقع الأسرع في تغيير الولاءات و ذلك بمجرّد أن يلهمها المنصب الأهم في الدولة طموحات سياسية ذاتية و رغبة في التنصّل من الإلتزامات و لعب الأدوار الأولى. محاولة تدارك الأمر بالمناكفة القانونية يبعدك عن واجب المسؤولية و واجب تحمّل أعباء القرار الذي اتّخذته بنفسك.

سيادة رئيس المجلس النيابي، تحرّر لقد صرت اسيرا و رهينة عند اجنحة المنظومة تتقاسم الأدوار بينها لدفعك الى الزاوية اكثر فاكثر. بصفتك رئيسا لسلطة سيادية العلاقة مع رئيس الجمهورية و الإتحاد بصعوباتها أهم بكثير من حماية المنصب عبر الرضوخ لابتزاز الفساد و الفاشية.

على رأى احد الأصدقاء لن يسمع منك أحدهما شيئا "دع الأمر لللطخة الكبيرة بعد ما يسقط السقف يمكن البناء من جديد". ولكن من طبعي المكابرة."



دعا الجمعة 5 فيفري، أستاذ القانون الدستوري والمستشار السابق برئاسة الحكومة جوهر بن مبارك رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التخلي عن المناكفة القانونية وتحمل مسؤولية أعباء القرار الذي اتّخذته بنفسه وذلك في إشارة إلى ترشيحه هشام المشيشي لرئاسة الحكومة.وقال جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " سيادة الرئيس، استخلص دروس الماضي القريب من الذي جرى بين الحبيب الصيد و يوسف الشاهد مع السبسي. الشخصية الأقدر ليست الشخصية الأكثر ولاء لأنّ الشخصية التي تبدو أكثر ولاء هي في الواقع الأسرع في تغيير الولاءات و ذلك بمجرّد أن يلهمها المنصب الأهم في الدولة طموحات سياسية ذاتية و رغبة في التنصّل من الإلتزامات و لعب الأدوار الأولى".وأضاف جوهر بن مبارك مخاطبا رئيس الجمهورية " محاولة تدارك الأمر بالمناكفة القانونية يبعدك عن واجب المسؤولية و واجب تحمّل أعباء القرار الذي اتّخذته بنفسك".