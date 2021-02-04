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عميد المحامين بودربالة يعبر لعبد الرزاق كيلاني استعداده لمساعدة الحكومة على تقديم مقترحات للمساهمة في نجاح مسار العدالة الانتقالية

Publié le Jeudi 04 Février 2021 - 16:46 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات - أدى العميد عبد الرزاق كيلاني الوزير رئيس الهيئة العامة للمقاومين و شهداء و جرحى الثورة و العلميات الإرهابية زيارة الى عميد المحامين إبراهيم بودربالة و قدم له التقرير المعد من طرف هيئة الحقيقة و الكرامة و المتضمن للتوصيات المتعلقة بالإصلاحات التي يجب على الحكومة القيام بها و المتعلقة بالخصوص بالقضاء و الحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد حتى لا تتكرر ممارسات الماضي و طلب من العميد الاذن بدراسة التوصيات المضمنة بالتقرير المذكور و تقديم مقترحات الهيئة الوطنية للمحامين الممكن اعتمادها من طرف الحكومة عند عرض تقريرها النهائي على المجلس التشريعي طبق الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية.
وعبر العميد إبراهيم بودربالة على استعداده لمساعدة الحكومة على تقديم المقترحات المذكورة و المساهمة في نجاح مسار العدالة الانتقالية.

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