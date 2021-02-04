راشد الخياري ورضا الجوادي: نحن مستقلين ولم نكلف المنجي الرحوي لكي يتحدث باسمنا حول لائحة سحب الثقة من الغنوشي

Publié le Jeudi 04 Février 2021 - 08:31 قراءة: 0 د, 37 ث
عبر كل من النائبين المستقلين راشد الخياري ورضا الجوادي في تدوينة على صفحتيهما على الفايسبوك أنهما لم يكلفا النائب المنجي الرحوي للتحدث باسمهما بخصوص لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

يذكر ان الرحوي أكد أمس تقدم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب من غير المنتمين إلى كتل برلمانية بمبادرة لتجميع إمضاءات من مختلف الكتل على عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وأضاف الرحوي في تصريح اعلامي ان عددا من النواب من غير المنتمين، "تقدموا بمبادرة سحب الثقة من الغنوشي باعتباره المسؤول أيضا عن سوء إدارة البرلمان وخاصة الصمت تجاه كل ما يحدث داخله من عنف وفوضى".


ويشترط النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تجميع 73 إمضاء على الأقل على عريضة سحب الثقة، قبل عرضها على مكتب البرلمان وإحالتها على أنظار الجلسة العامة.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219880

Ridha_E  (France)  |Jeudi 04 Février 2021 à 10h 51m |           
الرحوي أكد أمس تقدم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب من غير المنتمين إلى كتل برلمانية بمبادرة لتجميع إمضاأت من مختلف الكتل على عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
هو لم يقل كلّ غير المنتمين، إذا فماهو فحوى تصريحاتك ؟



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