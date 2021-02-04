راشد الخياري ورضا الجوادي: نحن مستقلين ولم نكلف المنجي الرحوي لكي يتحدث باسمنا حول لائحة سحب الثقة من الغنوشي

عبر كل من النائبين المستقلين راشد الخياري ورضا الجوادي في تدوينة على صفحتيهما على الفايسبوك أنهما لم يكلفا النائب المنجي الرحوي للتحدث باسمهما بخصوص لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.يذكر ان الرحوي أكد أمس تقدم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب من غير المنتمين إلى كتل برلمانية بمبادرة لتجميع إمضاءات من مختلف الكتل على عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.وأضاف الرحوي في تصريح اعلامي ان عددا من النواب من غير المنتمين، "تقدموا بمبادرة سحب الثقة من الغنوشي باعتباره المسؤول أيضا عن سوء إدارة البرلمان وخاصة الصمت تجاه كل ما يحدث داخله من عنف وفوضى".ويشترط النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تجميع 73 إمضاء على الأقل على عريضة سحب الثقة، قبل عرضها على مكتب البرلمان وإحالتها على أنظار الجلسة العامة.