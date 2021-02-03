سامية عبو: لن ننخرط في لائحة سحب الثقة من الغنوشي الا اذا تاكدنا بأننا سنصل إلى النصاب المطلوب

قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في حوار على قناة التاسعة ان كتلتها غير مستعدة للائحة جديدة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي دون التثبت من نجاحها وباننا سنصل إلى النصاب المطلوب.وقالت سامية عبو " اذا اصبح لنا شكوك في أننا غير قادرين على جمع عدد النواب المطلوب وهو 109 فلن ننخرط في مشروع فاشل".من جانب آخر هاجمت سامية عبو راشد الغنوشي قائلة بانه فاشل وانه يستغل ائتلاف الكرامة لضرب الإعلام واتحاد الشغل.