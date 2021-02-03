   Om Kalthoum - ظلمنا الحب  

سامية عبو: لن ننخرط في لائحة سحب الثقة من الغنوشي الا اذا تاكدنا بأننا سنصل إلى النصاب المطلوب

Publié le Mercredi 03 Février 2021 - 20:32 قراءة: 0 د, 25 ث
قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في حوار على قناة التاسعة ان كتلتها غير مستعدة للائحة جديدة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي دون التثبت من نجاحها وباننا سنصل إلى النصاب المطلوب.
وقالت سامية عبو " اذا اصبح لنا شكوك في أننا غير قادرين على جمع عدد النواب المطلوب وهو 109 فلن ننخرط في مشروع فاشل".
من جانب آخر هاجمت سامية عبو راشد الغنوشي قائلة بانه فاشل وانه يستغل ائتلاف الكرامة لضرب الإعلام واتحاد الشغل.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219867

Adel22  (Tunisia)  |Mercredi 03 Février 2021 à 21h 53m |           
ينطبق عليهم القول كان صرحا فهوى



En continu

Toutes les news

الأربعاء 03 فيفري 2021 | 21 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:17 17:49 15:24 12:40 07:20 05:51
12°
 23° % 87 :الرطــوبة
تونــس 11°
1.93 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
23°-1124°-1424°-1426°-1518°-12
  • Avoirs en devises
    22609,0

  • (3 fev)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,27910 DT        1$ =2,71784 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 fev)   1945,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة