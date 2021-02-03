الحرس الديواني ز حجز بضائع مهربة بقيمة فاقت 300 ألف دينار

باب نات -

في إطار مكافحة التهريب بكامل التراب الوطني، تمكنت فرق الحرس الديواني بكل من جربة والجميلة وسيدي التوي (مدنين) وسيدي بوزيد يوم أمس الثلاثاء 2 فيفري 2021 من حجز بضائع مهربة متمثلة في مواد التبغ والبقول والشكلاطة بقيمة جملية فاقت ال300 ألف دينار باعتبار وسائل النقل.وتتمثل التفاصيل وفق بلاغ للديوانة , في تصدي فرقة جربة أجيم لمحاولة تهريب كمية هامة من المعسل والجيراك تزن 1.3 طن محملة على متن شاحنة ومخفية بإحكام داخل قنوات تصريف مياه واوعية دهان، تمكن أعوان الدورية من العثور عليها اثر إخضاع الشاحنة المذكورة إلى عملية تفتيش دقيق وتم تحرير محضر حجز في الغرض بقيمة 95 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل .وفي السياق ذاته تمكنت دوريتان تابعتان لفرقتي الحرس الديواني بالجميلة وسيدي التوي من حجز 25 ألف علبة سجائر مهربة أجنبية المصدر محملة على متن شاحنة رباعية الدفع وقد قدرت القيمة الجملية للمحجوز ب155 الف دينار باعتبار وسيلة النقل.كما قامت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد بإحباط محاولة تهريب كمية من مادتي الحمص والشكلاطة ذات مصدر أجنبي مخفية بإحكام تحت أكياس الزيتون محملة على متن شاحنة خفيفة. وقد بلغت قيمة المحضر 56 ألف دينار.