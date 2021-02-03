   Om Kalthoum - هذه ليلتي  

سامية عبو: معاش عنا برلمان

Publié le Mercredi 03 Février 2021 - 13:33 قراءة: 0 د, 38 ث
تعقيبا على الأحداث الجارية بمجلس نواب الشعب , قالت اليوم الاربعاء النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في حوار لاذاعة شمس ’معادش برلمان’ .

واضافت قائلة البرلمان جُعل ممارسة السلطة والرقابة على السلطة ورسم السياسيات العامة للعشب ومناقشة أهم الاحداث الموجودة على الساحة السياسية والعامة عموما ولكنه تحول لشئ مخجل.
وتابعت قائلة ..ما ينجمش يكون برلمان لأنه نزل لادنــى المستويات وفق تعبيرها .

وقالت سامية عبو هناك أطراف وصلت للبرلمان للأسف هي ليست في مستوى الدولة.
وشددت على أن العنف داخل البرلمان أصبح وسلية لخلق الفوضي ,وأكدت بأن المعركة الاخيرة بين رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي وسيف الدين مخلوف عن ائتلاف الكرامة هي معركة مفتعلة .
واتهمت عبو سيف الدين مخلوف بإفتعال معركة وهمية بعد استفزازه لكتلة الدستوري الحر.



Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 219837

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 03 Février 2021 à 15h 14m |           
أيّ رجّع فلوس الشعب من الشهريّات إلّي خذيتهم من البرلمان ومعادش طحت ساقيك الغادي

Karimyousef  (France)  |Mercredi 03 Février 2021 à 14h 44m |           
و في نفس الوقت تواصل الحصول على شهريتها و كل الامتيازات. لماذا لا تستقيل أو تدعو الى اعادة الانتخابات

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 03 Février 2021 à 14h 12m |           
مشكلتها سيف الدين مخلوف. ما تنجّمش تقول كلمة خايبة في للاّتها عبير. أه امّالا ؟ ما يطيّح الرطل كان الكيلو.

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 03 Février 2021 à 14h 01m |           
هذه النائبة معادية للديمقراطية ...

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 03 Février 2021 à 13h 59m |           
جبل المغيلة يساندكم ...

Adel22  ()  |Mercredi 03 Février 2021 à 13h 54m |           
كانت لاهية في المدة النيابة الفارطة بالفساد اما توا شدت الصف ورا عبير



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