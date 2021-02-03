سامية عبو: معاش عنا برلمان

تعقيبا على الأحداث الجارية بمجلس نواب الشعب , قالت اليوم الاربعاء النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في حوار لاذاعة شمس ’معادش برلمان’ .واضافت قائلة البرلمان جُعل ممارسة السلطة والرقابة على السلطة ورسم السياسيات العامة للعشب ومناقشة أهم الاحداث الموجودة على الساحة السياسية والعامة عموما ولكنه تحول لشئ مخجل.وتابعت قائلة ..ما ينجمش يكون برلمان لأنه نزل لادنــى المستويات وفق تعبيرها .وقالت سامية عبو هناك أطراف وصلت للبرلمان للأسف هي ليست في مستوى الدولة.وشددت على أن العنف داخل البرلمان أصبح وسلية لخلق الفوضي ,وأكدت بأن المعركة الاخيرة بين رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي وسيف الدين مخلوف عن ائتلاف الكرامة هي معركة مفتعلة .واتهمت عبو سيف الدين مخلوف بإفتعال معركة وهمية بعد استفزازه لكتلة الدستوري الحر.