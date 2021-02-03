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المخرج عبد القادر الجربي في ذمة الله

Publié le Mercredi 03 Février 2021 - 11:44 قراءة: 0 د, 31 ث
نعت وزارة الشؤون الثقافية، المخرج التلفزي الراحل عبد القادر الجربي الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم الأربعاء 03 فيفري 2020 بعد صراع مرير مع فيروس كورونا المستجدّ.

ساهم الفقيد عبد القادر الجربي في إثراء الساحة الدرامية التونسية من خلال إخراجه للعديد من الأعمال أشهرها: سلسلة خاطيني (1986) ومسلسل الدوار (1992) ومسلسل العاصفة (1993) ومسلسل الحصاد (1995) وسلسلة سلوكيات (1998 -2001) ومسلسل يا زهرة في خيالي (2000) وسلسلة ملا أنا (2001) ومسلسل دروب المواجهة (2002) وسلسلة نواصي وعتب(2006) والموسم السادس من سيتكوم شوفلي حل (2009) ومسلسل من أيام مليحة سنة 2010.


رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان
وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.



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