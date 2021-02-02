الشروق: قيس سعيد يعاقب نادية عكاشة بتعيينها سفيرة في احدى الدول ويعيّن محمد عبو خلفا لها

أفاد الثلاثاء 2 فيفري، موقع الشروق اونلاين نقلا عن مصادر مطلعة أنه سيتم تعيين الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبّو مديرا لديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد برتبة وزير وذلك خلفا للمديرة الحالية نادية عكاشة التي سيتم تعيينها سفيرة بإحدى الدول.ويبدو ان ابعاد نادية عكاشة سيكون بسبب ما وصف فضيحة الطرد المشبوه الذي أثبتت التحقيقات خلوه من أي مواد سامة.وكانت النيابة العمومية كشفت الجمعة أن "الظرف المشبوه" الذّي وصل رئاسة الجمهورية "لا يحتوي على مادة مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة".وقالت النيابة العمومية إنه تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، "فاتضح عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة".يأتي ذلك فيما أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، في بيان، أنها تلقت "الظرف المشبوه" يوم الإثنين، في بريد خاص بدون اسم المرسل، وكان موجها للرئيس قيس سعيد، وتولت مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة فتحه وتعرضت "لحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر" بمجرد فتحه.