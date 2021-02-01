المرزوقي لفرنس 24: قصة الطرد المشبوه لرئاسة الجمهورية تمثيلية مثيرة للضحك‎

باب نات -

شكك الاثنين 1 فيفري، رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي في رواية الطرد المشبوه الذي تلقته رئاسة الجمهورية في 27 جانفي الماضي.واعتبر منصف المرزوقي في حوار على قناة فرنس 24 أنها مجرد تمثيلية ومثيرة للضحك.وأضاف منصف المرزوقي " لا يوجد أستاذ في الطب يقول لك أن هناك مادة عندما تفتح الظرف يغمى عليك وتفقد البصر".ووصف المرزوقي المشهد السياسي الراهن في تونس بالعبثي، داعيا نواب البرلمان إلى إعادة ثقة المواطنين في المجلس.وكانت النيابة العمومية كشفت الجمعة أن "الظرف المشبوه" الذّي وصل رئاسة الجمهورية "لا يحتوي على مادة مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة".وقالت النيابة العمومية إنه تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، "فاتضح عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة".يأتي ذلك فيما أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، في بيان، أنها تلقت "الظرف المشبوه" يوم الإثنين، في بريد خاص بدون اسم المرسل، وكان موجها للرئيس قيس سعيد، وتولت مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة فتحه وتعرضت "لحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر" بمجرد فتحه.فيما طالبت حركة النهضة التونسية، الجمعة، في بيان، بفتح تحقيق في واقعة وصول "الظرف المشبوه" إلى رئاسة الجمهوريّة، واصفة الواقعة بـ"العملية الإجرامية الدنيئة".