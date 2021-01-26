سالم الأبيض: الغنوشي أقصى طموحه أن يعلّق صورته بين رؤساء البرلمان التونسي

انتقد النائب عن الكتلة الديمقراطية سالم لبيض اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للوزراء المقترحين، رئيس البرلمان راشد الغنوشي.وقال سالم لبيض ان الغنوشي لا يملك مشروعا لتونس متابعا "منذ 2011 والنهضة تحكم البلاد ولديها ممثلين بمؤسسات الدولة وهياكلها لكن لا مشروع لها.. الغنوشي أقصى طموحه أن يعلّق صورته بين رؤساء البرلمان التونسي"وتوجه لبيض بالقول إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي "الحزام السياسي الذي يدعمك ينافقك من أجل مصالحه وعندما ينتهي منك سيتخلّى عنك".