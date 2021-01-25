جلب شفيق جراية و3متهمين للمحاكمة ...

باب نات -

جلبت صباح اليوم الاثنين 25جانفي 2021الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة رجل الأعمال شفيق جراية و3موظفين سابقين ببلدية المرسى وذلك لمحاكمتهم في قضية تعلقت حسب ما ورد في ملف الابحاث بتدليس عقود بيع عقارات مصادرة منذ الثورة كانت على ملك رمزي الطرابلسي احد اقرباء ليلى بن علي أرملة الرئيس الراحل....وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة وزارة املاك الدولة وبين ان القضية جاهزة للفصل خاصة انه عرض الطلبات على الخصوم طالبا الحكم فيها ...وقد قررت المحكمة تاجيل القضية الى جلسة 15 مارس المقبل لتغيير الهيئة واكتمالها ففوض محامو المتهمين النظر في التاخير ...