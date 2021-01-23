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د ريم عبد الملك : انتشار استعمال خاطئ من مرضى كوفيد للأدوية عمّق الازمة

Publié le Samedi 23 Janvier 2021 - 13:26 قراءة: 0 د, 30 ث
أطلقت الدكتورة ريم عبد الملك صيحة فزع في تصريح للقناة الوطنية بسبب استعمال مرضى الكوفيد للأدوية بشكل خاطئ.
وقالت ريم عبد الملك " بعض المرضى يتناولون بعض المضادات الحيوية مما ادى الى ضعف جهاز مناعتهم وهذا مؤشر خطير للغاية".
وتابعت ريم عبد الملك " هذا ما يفسر تدهور حالة الكثير من المرضي في الفترة الأخيرة" متابعة " بعض الأطباء يعطون ادوية خطيرة وهي مخصصة لمن حالاتهم خطيرة للغاية"... مضيفة "لدينا ازمة حقيقية في قيام اطباء باعطاء ادوية ستؤدي الى انعكاسات خطيرة".


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