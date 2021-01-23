د ريم عبد الملك : انتشار استعمال خاطئ من مرضى كوفيد للأدوية عمّق الازمة

أطلقت الدكتورة ريم عبد الملك صيحة فزع في تصريح للقناة الوطنية بسبب استعمال مرضى الكوفيد للأدوية بشكل خاطئ.
وقالت ريم عبد الملك " بعض المرضى يتناولون بعض المضادات الحيوية مما ادى الى ضعف جهاز مناعتهم وهذا مؤشر خطير للغاية".
وتابعت ريم عبد الملك " هذا ما يفسر تدهور حالة الكثير من المرضي في الفترة الأخيرة" متابعة " بعض الأطباء يعطون ادوية خطيرة وهي مخصصة لمن حالاتهم خطيرة للغاية"... مضيفة "لدينا ازمة حقيقية في قيام اطباء باعطاء ادوية ستؤدي الى انعكاسات خطيرة".
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وقالت ريم عبد الملك " بعض المرضى يتناولون بعض المضادات الحيوية مما ادى الى ضعف جهاز مناعتهم وهذا مؤشر خطير للغاية".
وتابعت ريم عبد الملك " هذا ما يفسر تدهور حالة الكثير من المرضي في الفترة الأخيرة" متابعة " بعض الأطباء يعطون ادوية خطيرة وهي مخصصة لمن حالاتهم خطيرة للغاية"... مضيفة "لدينا ازمة حقيقية في قيام اطباء باعطاء ادوية ستؤدي الى انعكاسات خطيرة".
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