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العلوي: ابناء تونس يموتون بسبب الكوفيد ورهوط اليسار يطالبون بالتظاهر

Publié le Samedi 23 Janvier 2021 - 11:56 قراءة: 0 د, 34 ث
شن النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انتقادات كبيرة لدعوات جهات يسارية للتظاهر في ظل استفحال ازمة الكوفيد.
وقال العلوي " ابناء تونس يموتون بسبب الكوفيد ورهوط اليسار يطالبون بالتظاهر" في اشارة الى دعوات عدد من الاحزاب الى الاحتجاج مساندة للتحركات الاجتماعية.

وكتب في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " جريمة أمن دولة.

شعب يتساقط كالذّباب من الكورونا، ومستشفيات تنهار، وإطار طبّي يدفع حياته في مواجهة الجائحة، وحكومة شبه عاجزة مقطوعة الأطراف تحاول يائسة ابتداع الحلول الّتي لا تقصم ظهر المواطن، ولجنة علميّة تطلق صرخات الفزع ...
وفي الأثناء... رهوط اليسار يدعون إلى التّجمهر والتّظاهر لمزيد تعميق الخنجر في الظّهر!!"





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