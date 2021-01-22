سميرة الشواشي تستقبل ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة- مكتب تونس – ليبيا

استقبلت سميرة الشواشي، النائب الأوّل لرئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الجمعة 22 جانفي 2021 بقصر باردو Begona Lasagabaster، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة- مكتب تونس – ليبيا.وعبّرت النائب الأوّل لرئيس مجلس نواب الشعب، في بداية اللقاء عن عميق أسفها لفقدان العائلة السياسية والبرلمانية في تونس للسيدة محرزية العبيدي، عضو مجلس نواب الشعب. والنائب الأول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي. ونوّهت بما بذلته الفقيدة من جهود في سبيل تعزيز مكانة المرأة البرلمانية، وأشادت بدورها في إرساء دعائم مجموعة النساء البرلمانيات في مجلس نواب الشعب.وعبّرت سميرة الشواشي من جهة أخرى عن تقديرها لما تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أنشطة في اطار التعاون مع مجلس نواب الشعب. وأشارت في هذا السياق الى مشاركتها في الندوة الدولية عن بعد حول القرار الأممي عدد 1325. ودعمها لأنشطة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين في إرساء مجموعة النساء البرلمانيات إلى جانب مشاركتها في احتفال المجلس باليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر 2020 .وثمّنت الأنشطة التي تقوم بها الهيئة لفائدة المرأة التونسية عموما والبرلمانية بصفة خاصة. ورحّبت ببرامج الدعم المقترحة ودعت الى صياغة خطة عمل مشتركة تُمكّن من الاستجابة لحاجيات المجلس وأولوياته في المرحلة الراهنة خاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.ومن جهتها عبّرت Begona Lasagabaster، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة- مكتب تونس – ليبيا، عن تضامن هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الأسرة البرلمانية في هذا المصاب الجلل، اثر وفاة محرزية العبيدي.وتطرّقت من جهة أخرى إلى أهمية موضوع "النوع الاجتماعي" وضرورة العمل على دعم إدراج هذا المنظور في مختلف أوجه العمل البرلماني. كما اقترحت دعم التعاون مع مجلس نواب الشعب لاسيما عبر الدعم الفني والقيام بالدراسات، ودعت إلى مشاركة أعضاء المجلس ومستشاريه في الدورات التكوينية حول الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي التي تنظمها الهيئة وفي مجال مقاومة كافة أشكال العنف المسلط على المرأة.