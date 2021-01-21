وزير الخارجية يلتقي سفير الاردن بتونس: تأكيد على أهمية تنويع مجالات التعاون بين البلدين ومزيد تعميق التشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك

باب نات -

استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الأربعاء 20 جانفي2021، بمقر الوزارة ماهر الطراونة، سفير المملكة الأردنيّة الهاشمية بتونس.ووفق بلاغ الخارجية, أشاد عثمان الجرندي خلال اللقاء بتميز العلاقات التونسية-الأردنية، مؤكدا على ضرورة المضيّ قدما نحو مزيد تطويرها وتنويع مجالات التعاون بما يرتقي لمستوى الإمكانيات والفرص المتاحة بالبلدين الشقيقين.كما أكّد الوزير على أهمية الإعداد المحكم للاستحقاقات الثنائية المقبلة، والعمل على مواصلة التنسيق وتعميق التشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء ما تعرفه المنطقة من مستجدات وتحولات متسارعة بما من شأنه صون مكاسب الشعوب العربية كافة والدفاع عن مصيرها المشترك، ومذكرا بحرص تونس التي تترأس هذا الشهر مجلس الأمن الدولي على الإسهام الفاعل في الدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.ومن جانبه أبرز السّفير الأردني حرص المملكة الأردنية الهاشمية الدؤوب على مزيد توطيد العلاقات التونسية-الأردنية والارتقاء بها إلى أفضل المراتب.