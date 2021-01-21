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أنا يقظ تكشف عن شبهة تورط وزير الصحة المقترح في التلاعب بملف قضائي من اجل ضمان افلات شقيقه من العقاب في جريمة قتل

Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 - 12:24 قراءة: 0 د, 29 ث
باب نات - دعت الاربعاء 20 جانفي منظمة أنا يقظ رئيس الحكومة هشام المشيشي الي سحب ترشيحه الهادي خيري لمنصب وزير الصحة.

وكشفت المنظمة عن شبهة تورط الهادي خيري في التلاعب بملف قضائي لضمان افلات شقيقه من العقاب في جريمة قتل.


وتحدثت المنظمة عما وصفتها بؤرة تضارب مصالح وشبكة علاقات يديرها وزير الصحة المقترح وشقيقه المحامي المتهم في جريمة قتل مشيرة الي أنه قد تتم دعوته للتحقيق في اي وقت وهو ما يستوجب سحب ترشحه لتولي وزارة الصحة.

وتعهدت منظمة انا يقظ بعد كشفها عن علاقة وزير الصحة المقترح بهذا الملف بنشر تحقيق ثان حول علاقته بالديوانة.



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