بيان حركة الشعب حول التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس شورى حزب حركة النهضة

بلاغ صحفي -

في تصريح خطير، قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة أنّ شباب الحركة سيسند مجهود قوات الأمن في التصدّي للمحتجين و حفظ الأمن.إنّ حركة الشعب إذ تدين بشدة هذه التصريحات فأنها:1. تدعوا الجهات القضائية للتحرك و تحمل مسؤولياتها الدستورية و القانونية في حماية الأمن العام و النظام الجمهوري و وضع حد لوجود مجموعات منظمة تابعة لحزب سياسي تهدّد الأمن العام و السّلم الاجتماعي و القيام بالإجراءات القضائية المطلوبة في تتبع رئيس مجلس شورى النهضة و حزبه في ما ارتكبه في حق البلاد و أمنها.2. تحمل رئاسة الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه التصريحات الصادرة عن ممثل للحزب الداعم للحكومة و تعتبر سكوتها و عدم اصدار الأوامر للتصدي لوجود هذه المجموعات مشاركة في الجريمة في حق المواطنين و البلاد و الأمن العام و الاستقرار .3. تهيب بالقوات الأمنية و العسكرية لحماية مؤسسات الدولة من سياسة التمكين التي تنتهجها بعض الاطراف و تمنع وجود عصابات النهضة و تطبيق القانون عليها و حماية القوات الحاملة للسلاح من عقلية الامن الموازي.4. تدعو كل القوى السياسية و المدنية والاجتماعية للتجنّد من أجل مواجهة هذا السلوك وحماية أمن البلاد و حق الاحتجاج و التظاهر و تحميل حركة النهضة التبعات الخطيرة لوجود هذه المجموعات الإجرامية التي ترهب الناس و تهدد الأمن العام و تؤسّس للتقاتل بين المواطنين.