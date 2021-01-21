   Kindil - جميل  

بيان حركة الشعب حول التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس شورى حزب حركة النهضة

Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 - 11:48 قراءة: 1 د, 1 ث
بلاغ صحفي -


في تصريح خطير، قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة أنّ شباب الحركة سيسند مجهود قوات الأمن في التصدّي للمحتجين و حفظ الأمن.


إنّ حركة الشعب إذ تدين بشدة هذه التصريحات فأنها:

1. تدعوا الجهات القضائية للتحرك و تحمل مسؤولياتها الدستورية و القانونية في حماية الأمن العام و النظام الجمهوري و وضع حد لوجود مجموعات منظمة تابعة لحزب سياسي تهدّد الأمن العام و السّلم الاجتماعي و القيام بالإجراءات القضائية المطلوبة في تتبع رئيس مجلس شورى النهضة و حزبه في ما ارتكبه في حق البلاد و أمنها.

2. تحمل رئاسة الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه التصريحات الصادرة عن ممثل للحزب الداعم للحكومة و تعتبر سكوتها و عدم اصدار الأوامر للتصدي لوجود هذه المجموعات مشاركة في الجريمة في حق المواطنين و البلاد و الأمن العام و الاستقرار .

3. تهيب بالقوات الأمنية و العسكرية لحماية مؤسسات الدولة من سياسة التمكين التي تنتهجها بعض الاطراف و تمنع وجود عصابات النهضة و تطبيق القانون عليها و حماية القوات الحاملة للسلاح من عقلية الامن الموازي.

4. تدعو كل القوى السياسية و المدنية والاجتماعية للتجنّد من أجل مواجهة هذا السلوك وحماية أمن البلاد و حق الاحتجاج و التظاهر و تحميل حركة النهضة التبعات الخطيرة لوجود هذه المجموعات الإجرامية التي ترهب الناس و تهدد الأمن العام و تؤسّس للتقاتل بين المواطنين.



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 219099

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 21 Janvier 2021 à 12h 52m |           
Afarit ()
شكرا جزيلا على اظهار الحق والوقوف معه
وشكرا على الفيديو وما يظهره من حقائق صارخة

Cartaginois2011  ()  |Jeudi 21 Janvier 2021 à 12h 44m |           
في اعتى الديمقراطيات،المواطن هو المساند الاول لقوات الامن...في سويسرا مثلا،المواطن هو من يبادر بالاعلام،وكشف المجرمين

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 21 Janvier 2021 à 12h 41m |           
يا والله احوال !!
سكتوا على إلّي يدمروا في البلاد وارزاق النّاس وينتقدوا ويشكيوا بلّي يحب يدافع عن وطنوا وخرابها !!!
توّا هاذم سياسييّن ويحبّوا يحكموا البلاد ؟؟
بهذا البيان حركة الشعب تأكّد بلّي هيّ إلّي تحرق في البلاد وتدفع في اللولاد الصغار باش يكسروا ويسرقوا ، هذا اصبح واضح !!!!

Afarit  ()  |Jeudi 21 Janvier 2021 à 12h 02m |           
مرة أخرى تثبت حركة اباميل المتفجرة أنها حركة ارهابية
هل يريدون خراب البلاد . هل يريدون من الرعاع والمجرمين أن يستبيحوا
الممتلكات العامة والخاصة؟ المفروض أن يصطفوا مع النهضة وغير النهضة
لحماية البلاد من الفوضى . ولكن المجرم بالوراثة لا يمكن أن ينتظر منه صلاح
هذا ما فعلوه بالشعب السوري ويريدونه لشعبنا في تونس
https://www.youtube.com/watch?v=FrAO-RWvzk0&t=134s



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