" فاطمة المسدي: أبناء النهضة سيكونون قريبا في المطارات للهروب

Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 - 22:35 قراءة: 0 د, 23 ث
قالت الاربعاء 20 جانفي، النائبة السابقة بالبرلمان و"زعيمة" ما سمي اعتصام الرحيل ان أبناء حركة النهضة سيكونون قريبا في المطارات للهروب من تونس.

وتأتي تدوينة المسدي على خلفية تصريح لرئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني قال فيه ان ابناء النهضة سيساهمون في حماية البلاد من احداث السرقة والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.


يذكر ان المسدي شاركت امس في مسيرة بصفاقس رفعت فيها شعار يسقط حزب الاخوان يسقط جلاد الشعب ويسقط حكم المرشد.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219087

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 20 Janvier 2021 à 22h 43m |           
فين باش يهربوا وعلاش ؟ يا خي ما همش توانسة كيفك ؟
وإلا من كوكب آخر ؟
المصيبة، تحب انتى تمد سقيك في تونس



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