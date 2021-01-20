" فاطمة المسدي: أبناء النهضة سيكونون قريبا في المطارات للهروب

قالت الاربعاء 20 جانفي، النائبة السابقة بالبرلمان و"زعيمة" ما سمي اعتصام الرحيل ان أبناء حركة النهضة سيكونون قريبا في المطارات للهروب من تونس.وتأتي تدوينة المسدي على خلفية تصريح لرئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني قال فيه ان ابناء النهضة سيساهمون في حماية البلاد من احداث السرقة والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.يذكر ان المسدي شاركت امس في مسيرة بصفاقس رفعت فيها شعار يسقط حزب الاخوان يسقط جلاد الشعب ويسقط حكم المرشد.