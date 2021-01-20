سيغما : الدستوري الحر يتصدر نوايا التصويت في التشريعية

احتل الدستوري الحر المرتبة الأولى في نوايا التصويت في صورة اجراء الانتخابات التشريعية بــ 41 بالمائة .
وتحتل حركة النهضة المرتبة الثانية من نوايا التصويت بــ 15,4 بالمائة,يليها ائتلاف الكرامة في المرتبة الثالثة بــ 9,1 بالمائة بحسب سبر أراء أجرته مؤسسة سيغما كونساي ونشرته جريدة المغرب .
وفي الرئاسية تحصّل سعيد على 40.8 بالمائة من نوايا التصويت يليه عبير ثم الصافي السعيد, نبيل القروي وسيف الدين مخلوف
وتحتل حركة النهضة المرتبة الثانية من نوايا التصويت بــ 15,4 بالمائة,يليها ائتلاف الكرامة في المرتبة الثالثة بــ 9,1 بالمائة بحسب سبر أراء أجرته مؤسسة سيغما كونساي ونشرته جريدة المغرب .
وفي الرئاسية تحصّل سعيد على 40.8 بالمائة من نوايا التصويت يليه عبير ثم الصافي السعيد, نبيل القروي وسيف الدين مخلوف
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