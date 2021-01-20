سيغما : الدستوري الحر يتصدر نوايا التصويت في التشريعية

احتل الدستوري الحر المرتبة الأولى في نوايا التصويت في صورة اجراء الانتخابات التشريعية بــ 41 بالمائة .

وتحتل حركة النهضة المرتبة الثانية من نوايا التصويت بــ 15,4 بالمائة,يليها ائتلاف الكرامة في المرتبة الثالثة بــ 9,1 بالمائة بحسب سبر أراء أجرته مؤسسة سيغما كونساي ونشرته جريدة المغرب .



وفي الرئاسية تحصّل سعيد على 40.8 بالمائة من نوايا التصويت يليه عبير ثم الصافي السعيد, نبيل القروي وسيف الدين مخلوف



