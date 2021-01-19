   Abdelhalim Hafed - جبّار  

صفاقس: الاحتفاظ ب25شخصا من بينهم 12 قاصرا ساهموا في اعمال شغب وتخريب ....

صور توضيحية
Publié le Mardi 19 Janvier 2021 - 18:41 قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات - صرح مراد التركي مساعد وكيل الجمهورية و الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بصفاقس اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 لباب نات انه تم الاحتفاظ ب25 شخصا من بينهم 12 طفلا قاصرا شاركوا في اعمال شغب وتخريب بجهة صفاقس في حين احيل 4 أشخاص اخرين بحالة ..

مبينا انه تم اصدار 9 بطاقات ايداع بالسجن في حق الموقوفين المذكورين وايداع طفل بمركز الاصلاحية واحالة البقية على الدائرة الجناحية من اجل جرائم تكوين وفاق للإعتداء على الاملاك والاشخاص ومخالفة قانون الطوارئ والتواجد ضمن جمع من شأنه الاخلال بالراحة العامة ومخالفة تدابير الوقاية أثر انتشار وبباء والاعتداء المدبر ضد الجولان ومحاولة السرقة من داخل محل مسكون باستعمال التسور والخلع.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 219008



لمحة عن وزراء حكومة المشيشي

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 19 جانفي 2021 | 6 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:03 17:33 15:11 12:37 07:30 05:59
10°
 15° % 71 :الرطــوبة
تونــس
1.03 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
15°-819°-817°-1019°-1116°-11
  • Avoirs en devises
    22864,0

  • (19 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,28600 DT        1$ =2,73058 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 jan)   2049,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة