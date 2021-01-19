صفاقس: الاحتفاظ ب25شخصا من بينهم 12 قاصرا ساهموا في اعمال شغب وتخريب ....

باب نات - صرح مراد التركي مساعد وكيل الجمهورية و الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بصفاقس اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 لباب نات انه تم الاحتفاظ ب25 شخصا من بينهم 12 طفلا قاصرا شاركوا في اعمال شغب وتخريب بجهة صفاقس في حين احيل 4 أشخاص اخرين بحالة ..



مبينا انه تم اصدار 9 بطاقات ايداع بالسجن في حق الموقوفين المذكورين وايداع طفل بمركز الاصلاحية واحالة البقية على الدائرة الجناحية من اجل جرائم تكوين وفاق للإعتداء على الاملاك والاشخاص ومخالفة قانون الطوارئ والتواجد ضمن جمع من شأنه الاخلال بالراحة العامة ومخالفة تدابير الوقاية أثر انتشار وبباء والاعتداء المدبر ضد الجولان ومحاولة السرقة من داخل محل مسكون باستعمال التسور والخلع.





