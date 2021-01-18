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سويسرا: أغلب أموال بن علي وعائلته ستبقى مجمدة

Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 09:19 قراءة: 0 د, 32 ث
أعلنت حكومة سويسرا، اليوم الأحد 17 جانفي 2021 ، أن الغالبية الكبرى من أصول المقربين من الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي التي كانت مجمدة حتى الآن من قبل السلطات السويسرية ستبقى مجمدة حتى بعد رفع الحجز الإداري عنها مساء يوم الاثنين.

وفي الـ19 من شهر جانفي لعام 2011، بعد 5 أيام من فرار بن علي، أمر المجلس الفيدرالي السويسري على سبيل الاحتياط بتجميد أصوله والمقربين منه في سويسرا.


ويمكن أن تمتدّ فترة التجميد القانونية إلى 10 أعوام، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وهناك قسم كبير من هذه الأصول مجمد بأمر من المجلس الفيدرالي، ومن جهة أخرى عبر إجراءات التجميد التي أمرت بها سلطات التعاون القضائي.

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