عبو يتهم مخلوف باستغلال علاقاته للاثراء غير المشروع ومخلوف يردّ: يا نذل، أتحدّاك أن تثبت اننى تحصلت على أموال من أي جهة

باب نات -

قال الجمعة 15 جانفي، الوزير السابق محمد عبو في حوار على قناة التاسعة ان الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف استغل علاقاته السياسية "بش يعمل فلوس".وأثارت اتهامات عبو غضب مخلوف الذي نشر تدوينة هاجمه فيها بالقول "يا محمد عبو يا نذل.. للمرة الثانية تقدح في ذمتي بالكذب والزور والبهتان".وتحدّى مخلوف محمد عبو أن يثبت صحة اتهاماته أو أنه تحصل على أموال من أي جهة كانت.يذكر أنه سبق لسامية عبو في حوار على اذاعة شمس أف أم، أن اتهمت مخلوف بالفساد والتهرب الضريبي بناء على معطيات تحصلت عليها على الأرجح من زوجها الوزير السابق لمكافحة الفساد.