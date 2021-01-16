   Kadhem Essaher - لدغة الحياة  

عبو يتهم مخلوف باستغلال علاقاته للاثراء غير المشروع ومخلوف يردّ: يا نذل، أتحدّاك أن تثبت اننى تحصلت على أموال من أي جهة

Publié le Samedi 16 Janvier 2021 - 09:07 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات - قال الجمعة 15 جانفي، الوزير السابق محمد عبو في حوار على قناة التاسعة ان الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف استغل علاقاته السياسية "بش يعمل فلوس".
وأثارت اتهامات عبو غضب مخلوف الذي نشر تدوينة هاجمه فيها بالقول "يا محمد عبو يا نذل.. للمرة الثانية تقدح في ذمتي بالكذب والزور والبهتان".
وتحدّى مخلوف محمد عبو أن يثبت صحة اتهاماته أو أنه تحصل على أموال من أي جهة كانت.




يذكر أنه سبق لسامية عبو في حوار على اذاعة شمس أف أم، أن اتهمت مخلوف بالفساد والتهرب الضريبي بناء على معطيات تحصلت عليها على الأرجح من زوجها الوزير السابق لمكافحة الفساد.

الفيديو: الدقيقة 4 و42ث



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 218769

3azizou  (Tunisia)  |Samedi 16 Janvier 2021 à 10h 26m |           
الراجل هبل يا رجالة

Karimyousef  (France)  |Samedi 16 Janvier 2021 à 09h 39m |           
Abbou n'a pas du tout digéré d'avoir été évincé du gouvernement,c'est un individu profondément blessé.toutes ces déclarations ne sont que des vengeances.
Il n'est motivé que par la rancune

Karimyousef  (France)  |Samedi 16 Janvier 2021 à 09h 36m |           
ليست لي أي علاقة لا من بعيد و لا من قريب من مخلوف، و اتقيم افكاره و لكن اتهامات عبو نابعةاساسا من نزعة انتقام بعد طرده من الحكومة.

Sly  (Tunisia)  |Samedi 16 Janvier 2021 à 09h 36m |           
ما اسقطو مخلوق حقووووود وكذاب وصباب



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