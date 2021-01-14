   Farid - يا ويلي من حبو  

سمير عبد المومن لسمير الوافي: عمرى ما كنت خرّيج حبوسات ودّلست شهادة الباكالوريا وكان نحب نهجْ راو مالبهايم الي كيفك

Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 - 09:47 قراءة: 0 د, 22 ث
هاجم الاربعاء 13 جانفي العضو باللجنة العلمية لمجابة فيروس كورونا، سمير عبد المومن الاعلامي سمير الوافي.

وقال عبد المومن "عمري ما كنت خريج حبوسات و عمري ما دلست شهادة بكالوريا.... وكان فديت ونحب نهج من البهائم إلي كيفك".



ويأتى هجوم عبد المومن على سمير الوافي اثر تدوينة لهذا الاخير انتقد فيها تدوينة سابقة لعبد المومن حول الهجرة من تونس نشرها في اطار المزاح مع أصدقائه.








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