بولبابه سالم: الثورة مسار ... و التاريخ لا يوزع وجبات سريعة

"الثورة مسار و التاريخ لا يوزع وجبات سريعة



ما يحدث في تونس بعد عشر سنوات من الثورة شبيه بما حصل في دول عاشت تجارب الانتقال الديمقراطي ،، قرأت عن بعض تجارب اوروبا الشرقية و أشعر ان المشهد يتكرر أمامي و هذا ما قاله الساسة الجدد هناك : بعد سقوط النظام سيستغل الفاسدون مناخ الحرية لترذيل الثورة ،،و سيسيطرون على الإعلام و سيقع اختراق النقابات و ستشكل المافيا احزابا سياسية ثم تتعفن الاوضاع حتى يصبح عموم الناس يتوقون الى النظام الذي ثاروا عليه .

حصل هذا في رومانيا و المجر و تشيكيا و كرواتيا .

طبعا فشل القادة الجدد في البناء و الثورة تعرضت لمكائد خارجية ،،، لكن اعتقد ان الانتخابات القادمة ستفرز مشهدا مختلفا بعدما جرّب التونسيون الثورجيون و القديم و الشعبويين ... الشعوب تتعلم ايضا ،،، و الثورة مسار فيه انتكاسات لكن القيم التي مات من أجلها الشهداء ستتحقق و لو بعد حين ..

التاريخ نهر متدفق لا يعود الى الوراء ."

بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 14 جانفي قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم ان الثورة مسار فيه انتكاسات لكن القيم التي نادت بها ستتحقق. و اضاف في تدوينة في صفحته على الفيسبوك أن تجارب الانتقال الديمقراطي التي عاشتها دول أوروبا الشرقية شهدت خلال عشر سنوات ما تشهده تونس حاليا من سيطرة الفاسدين على الإعلام و تكوين المافيا لأحزاب سياسية و اختراق النقابات حتى بات الناس يتوقون الى النظام القديم ،، لكنه اضاف ان التاريخ مثل النهر المتدفق لا يعود الى الوراء.