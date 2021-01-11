رئيس الجمهورية يلاحظ عدم علمه بالتحوير الوزاري ويؤكد على ضرورة ألا تقتصر المشاورات على أطراف بعينها .

باب نات -

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاثنين 11 جانفي 2021 بقصر قرطاج السيدة سامية عبو النائب بمجلس نواب الشعب والمكلفة بالعلاقة بين مكتب المجلس ورئاسة الجمهورية.وتمّ التعرض خلال هذا اللقاء إلى عدد من القضايا التي تتصل بعمل المجلس وبما حدث فيه خاصة اليوم بمناسبة اجتماع مكتبه.وقد أوضح رئيس الجمهورية أنّ الوضع الذي تعيشه البلاد غير طبيعي بأي مقياس من المقاييس فالمكلفة بالعلاقات بين رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي في إضراب جوع وعدد من النواب في اعتصام مفتوح، إلى جانب ما يحصل تقريبا في كل اجتماع لمكتب المجلس أو في إطار الجلسة العامة.وقد أكد رئيس الجمهورية تمسكه بتطبيق القانون وحرصه الشديد على استمرارية الدولة التونسية في ظروف طبيعية يتطلع إليها الشعب التونسي.كما تمّ التطرق إلى ما يتمّ تداوله حول تحوير وزاري قريب. وقد أكد رئيس الجمهورية على ضرورة ألا تقتصر المشاورات على أطراف بعينها علما أنه لم يتمّ إعلام رئيس الدولة، وهو رمز وحدتها والضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر على احترام الدستور، بما يجري الترتيب له من تحوير وزاري.وكانت سامية عبو قد أعلنت، أمس الأحد، في صفحتها على شبكة الفايسبوك، عن دخولها في إضراب جوع مفتوح "إلى حين تحمل رئيس مجلس نواب الشعب مسؤوليته وإصدار بيان يندد بالعنف ومرتكبيه".وأرجعت سبب قرارها إلى ما جد من أحداث في مجلس نواب الشعب يوم 7 ديسمبر2020 من تعمد مجموعة من "كتلة ائتلاف الكرامة" "ممارسة العنف الجسدي على نواب المجلس"، وفق ما نشرته في بيانها.