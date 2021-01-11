إقرار مبدأ اعتماد تدابير خصوصية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب

باب نات -

أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاثنين 11جانفي 2021 على اجتماع مكتب المجلس .وأقرّ المكتب مبدأ اعتماد تدابير خصوصية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب، وذلك بناء على التقرير الذي أعدّته لجنة ضمّت كلا من مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، ومدير معهد باستور ورئيس المصلحة الطبية و رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.وقد اقترح هذا التقرير تبعا لمعاينة ميدانية لفضاءات مجلس نواب الشعب مواصلة العمل البرلماني عن بعد، موصيا بإجبارية اتباع التدابير الوقائية المنصوص عليها بالبروتوكول الصحي عند ضرورة حضور النواب.