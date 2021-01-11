الإطاحة بمروّج المخدرات والفياغرا بـ ''البساج'' متلبسا

باب نات -

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر خلال كمين قرب الباساج، ليلة أول أمس من الاطاحة بكهل اثر ورود معلومات حول تورطه في ترويج الاقراص المخدرة.وقد تمت مداهمة منزل المظنون وحجز مئات الاقراص المخدرة، وبمزيد تفتيش المنزل تفتيشا دقيقا، عثر الاعوان على حوالي 3400 حبة" فياغرا" تبين انها جميعها منتهية الصلوحية حيث اعترف المظنون فيه بترويجها بين صفوف الكهول والشبان على حدّ سواء.وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة الأبحاث الى حين احالته على انظار القضاء .