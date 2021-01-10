   Farid - أيامي الحلوة  

سامية عبّو تدخل في إضراب جوع مفتوح

Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 - 19:00 قراءة: 0 د, 12 ث
أعلنت الأحد 10 جانفي، النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو دخولها في إضراب جوع مفتوح إلى حين تحمل رئيس المجلس مسؤوليته وإصدار بيان يندد بالعنف ومرتكبيه وذلك على إثر أحداث العنف التي جدت بالبرلمان بتاريخ 7 ديسمبر 2020.



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