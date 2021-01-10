أعلنت الأحد 10 جانفي، النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو دخولها في إضراب جوع مفتوح إلى حين تحمل رئيس المجلس مسؤوليته وإصدار بيان يندد بالعنف ومرتكبيه وذلك على إثر أحداث العنف التي جدت بالبرلمان بتاريخ 7 ديسمبر 2020.
سامية عبّو تدخل في إضراب جوع مفتوح
En continu
.
الأحد 10 جانفي 2021 | 26 جمادي الأول 1442
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:55
|17:24
|15:03
|12:34
|07:32
|06:00
|
15°
|18°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|18°-13
|17°-11
|14°-9
|15°-11
|14°-11
- Avoirs en devises
23216,0
(8 jan)
- Jours d'importation
162
- 1 € = 3,31970 DT 1$ =2,69889 DT
- Solde Compte du Trésor (8 jan) 3183,9 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(1 593 420) كورونا: 2611 إصابة جديدة و45 حالة
(265 506) نشرة السادسة مساء حول تطور الوضع ا
(206 478) فرنسا: تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس
(110 260) الولايات المتحدة: نحو 290 ألف إصاب
( 70 961) إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاج
( 57 195) كورونا.. 6 وفيات بالجزائر و5 في مو
( 44 345) 1325 وفاة بكورونا.. بريطانيا تعلن
( 39 162) محمد العفاس يقبل اعتذار جودة ناجح
( 36 760) الصراع يحتدم على أبواب الجزائر..!
( 36 709) كورونا ... 34 وفاة في المغرب و15
( 36 046) وفاة زوجة مهدي بن غربية
( 34 971) نسرين بن علي تتفاعل مع خبر زواج وا
( 31 341) هكذا ردّ المشيشي على سؤال صحيفة "ل
( 31 216) الداخلية: كاميرا المراقبة أثبتت أن
( 30 626) الحوار الوطني.. إجماع على عبير وخ
( 29 551) نوفل الورتاني يعتذر عن فقرة تحوي ا
( 29 371) سالم لبيض يرد على العفاس :" لعنة ا
( 26 895) فضحهم ولد أمو! اليوم ثار المجلس و
( 26 555) محمد الحامدي لحاتم بن سالم: يا حقي
( 26 050) موكب وزير الداخلية يتعرض لحادث مرو
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 218463