سامية عبّو تدخل في إضراب جوع مفتوح

أعلنت الأحد 10 جانفي، النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو دخولها في إضراب جوع مفتوح إلى حين تحمل رئيس المجلس مسؤوليته وإصدار بيان يندد بالعنف ومرتكبيه وذلك على إثر أحداث العنف التي جدت بالبرلمان بتاريخ 7 ديسمبر 2020.