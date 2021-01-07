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معاينة فضاءات المجلس وظروف العمل من قبل نصاف بن علية والهاشمي الوزير

Publié le Jeudi 07 Janvier 2021 - 18:38 قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات - تبعا لقرار مكتب المجلس المتعلّق بالاستنارة برأي اللجنة العلميّة القارّة لمتابعة انتشار فيروس كورونا حول تطوّرات هذا الوباء في تونس، والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد، زارت نصاف بن علية الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة والهاشمي الوزير مدير معهد باستور، مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الخميس 7 جانفي 2021 ، والتقيا بطارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس المجلس ، بحضور عدد من إطارات مجلس نواب الشعب .

وقام الوفد بزيارة قاعات الجلسات العامة ومختلف فضاءات المجلس للوقوف عن كثب على ظروف العمل داخل المؤسسة، على أن يتولى ممثلو وزارة الصحة إعداد تقرير يشخّص الوضع ويعتمد في الاجتماع القادم لمكتب المجلس .

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