باب نات -

انعقدت اليوم الخميس 07 جانفي 2021 بقصر باردو جلسة تأسيسية لمجموعة الصداقة البرلمانية التونسية التركية برئاسة حاتم القروي رئيس المجموعة وحضور عدد من أعضائها.وتداول الحاضرون حول أهمية مجموعات الصداقة ودورها في دفع علاقات التعاون بين تونس وتركيا في المجال البرلماني وفي الميادين الأخرى ولاسيما منها الاقتصادية، وأبرزوا أهمية الدور الذي تضطلع به الديبلوماسية البرلمانية في هذا الصدد. وتطرّقوا الى اليات عمل المجموعة خاصة في الوضع الصحي الاستثنائي الذي تعيشه مختلف دول العالم.وقدّم رئيس المجموعة مقترحا لمنهجية العمل وبرنامج للنشاط يهدف أساسا الى التعريف بالعلاقات الثنائية والتعمّق في ملفات التعاون والوقوف على أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك.واكّد أعضاء المجموعة الحاضرون أهمية الانطلاق في عقد اجتماعات أولية مع ممثلي وزارة الخارجية المعنيين بملف التعاون التونسي التركي لمزيد التعرّف على الاتفاقيات الممضاة بين البلدين لا سيما منها التي تهتم بتنشيط المبادلات الاقتصادية، والاطلاع على اهم الصعوبات التي حالت دون استكمال بعض المشاريع التنموية المزمع تنفيذها في اطار التعاون المشترك .