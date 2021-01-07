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عبد السلام اليونسي ينسحب من الإفريقي

Publié le Jeudi 07 Janvier 2021 - 16:12 قراءة: 0 د, 21 ث
علمت اذاعة موزاييك أنّ رئيس النادي الإفريقي عبد السلام اليونسي قرر رسميا الإنسحاب من رئاسة الفريق، وسيصدر اليونسي بيانا في الغرض لاحقا لتوضيح حيثيات هذا القرار.

ومن المقرّر أن يتمّ في وقت لاحق تحديد موعد لجلسة عامة تقييمية وأخرى انتخابية، وفقا لبرنامج سيتم تحديده وفقا للمسار القانوني.


ويأتي قرار اليونسي بالإنسحاب بعد دعوات عديدة ومتكرّرة من أحباء النادي بالإستقالة على خلفية الأزمة التي يمرّ بها فريق باب جديد.

المصدر موزاييك

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