انا يقظ توضح أسباب رفضها الإفصاح عن الجهة السياسية التي طالبت بملف نبيل القروي لاستغلاله‎

وجّهت منظمة "أنا يقظ" رسالة إلى نبيل وغازي القروي، ردّا على طلبهما أمس من المنظمة بمدهما الجهة التي طلبت تمكينها من الملف.
وجاء في الصفحة الرسمية لانا يقظ تفاصيل طلب عائلة القروي بايضاح الجهات السياسية التي أرادت تسلم الملف لاستغلاله سياسيا ورفض المنظمة لهذا الامر ودوافع الرفض.
وجاء في توضيح منظمة أنا يقظ ما يلي:
"إلى السيدين نبيل و غازي القروي،
أمّا بعد،
اتمنى انكما قد أدركتما الآن أنّ الخلاف بيننا لم ولن يكون شخصياً. ما نلتزم به كمنظمة أمام الجميع أننا في هذا السجال القانوني، معكما ومع أي شخص أخر، لن نطعن في الظهر أو نضرب تحت الحزام. رفضت تقديم الملف لجهة نافذة في الدولة حماية لمسار التقاضي من التسييس وإيمانا منا كمنظمة بحقكما في محاكمة عادلة فنحن قبل كل شي منظمة تؤمن بحقوق الإنسان وأن الأصل في الأشياء هو قرينة البراءة وأن لكل مواطن الحق في محاكمة عادلة.
استقبلنا السيدة سلوى السماوي والسيد النائب عياض اللومي والتزمنا بدراسة الملف، رغم انني أعتقد أننا نعلم تفاصيله جيداً. ولكن مع ذلك لنتفق سيد نبيل، سيد غازي أن منظمة أنا يقظ لن تنصب نفسها محكمة موازية ولن تسمح لنفسها بالتشويش على القضاء ولكن ستجدوننا من أشرس المدافعين عنكما إذا تبين لنا كمنظمة أن هناك تدخل في الملف و أن هناك حرمان لكما من حق الدفاع.
طلبتما مني الإفصاح عن الجهة التي طلبت مني تمكينها من الملف. سأرفض طلبكما لنفس الأسباب التي رفضت من أجلها الطلب الأول: عدم تسييس الملف. هذا الملف فيه أطراف ثلاث: المحكمة، أنا يقظ و الأخوين قروي. لن نقحم أي طرف رابع في الملف لا السياسين ولا الرأي العام. ولكن ثقا أنه بختم التحقيق وبداية المحاكمة العلنية سنفصح عن هذه الجهة ليتحمل الجميع مسؤوليته."
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