انا يقظ توضح أسباب رفضها الإفصاح عن الجهة السياسية التي طالبت بملف نبيل القروي لاستغلاله‎

"إلى السيدين نبيل و غازي القروي،

أمّا بعد،

اتمنى انكما قد أدركتما الآن أنّ الخلاف بيننا لم ولن يكون شخصياً. ما نلتزم به كمنظمة أمام الجميع أننا في هذا السجال القانوني، معكما ومع أي شخص أخر، لن نطعن في الظهر أو نضرب تحت الحزام. رفضت تقديم الملف لجهة نافذة في الدولة حماية لمسار التقاضي من التسييس وإيمانا منا كمنظمة بحقكما في محاكمة عادلة فنحن قبل كل شي منظمة تؤمن بحقوق الإنسان وأن الأصل في الأشياء هو قرينة البراءة وأن لكل مواطن الحق في محاكمة عادلة.



استقبلنا السيدة سلوى السماوي والسيد النائب عياض اللومي والتزمنا بدراسة الملف، رغم انني أعتقد أننا نعلم تفاصيله جيداً. ولكن مع ذلك لنتفق سيد نبيل، سيد غازي أن منظمة أنا يقظ لن تنصب نفسها محكمة موازية ولن تسمح لنفسها بالتشويش على القضاء ولكن ستجدوننا من أشرس المدافعين عنكما إذا تبين لنا كمنظمة أن هناك تدخل في الملف و أن هناك حرمان لكما من حق الدفاع.



طلبتما مني الإفصاح عن الجهة التي طلبت مني تمكينها من الملف. سأرفض طلبكما لنفس الأسباب التي رفضت من أجلها الطلب الأول: عدم تسييس الملف. هذا الملف فيه أطراف ثلاث: المحكمة، أنا يقظ و الأخوين قروي. لن نقحم أي طرف رابع في الملف لا السياسين ولا الرأي العام. ولكن ثقا أنه بختم التحقيق وبداية المحاكمة العلنية سنفصح عن هذه الجهة ليتحمل الجميع مسؤوليته."

وجّهت منظمة "أنا يقظ" رسالة إلى نبيل وغازي القروي، ردّا على طلبهما أمس من المنظمة بمدهما الجهة التي طلبت تمكينها من الملف.وجاء في الصفحة الرسمية لانا يقظ تفاصيل طلب عائلة القروي بايضاح الجهات السياسية التي أرادت تسلم الملف لاستغلاله سياسيا ورفض المنظمة لهذا الامر ودوافع الرفض.