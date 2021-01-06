   Om Kalthoum - الأطلال  

مطار تونس قرطاج: حجز 220 ألف دولار أمريكي يشتبه في كونها مزيفة

Publié le Mercredi 06 Janvier 2021 - 18:15 قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج من الكشف عن عملية تهريب 220 ألف دولار أمريكي يشتبه في كونها مزيفة مخفية بإحكام داخل حقيبة مسافر تونسي عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج حيث تفطن أعوان الديوانة إثر اخضاع أمتعة المسافر المذكور إلى مخبأ مهيأ محدث في باطن الحقيبة تم بداخله لف المبلغ المذكور من العملة الأجنبية .

ووفق بلاغ للديوانة تم تحرير محضر في الغرض كما تم بعد استشارة النيابة العمومية إحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

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