المشيشي: اقالة وزير الداخلية تأتي في إطار حماية المؤسسة الأمنية من ارباك عملها وإمكانية اختراقها واحترام إطاراتها

باب نات -

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الإربعاء 06 جانفي 2021 بمقر وزارة الداخلية على اجتماع مع قادة الأسلاك الأمنية والمديرين العاميين.واستمع رئيس الحكومة إلى بسطة حول الوضع الأمني الحالي واستعدادات مختلف الأسلاك الأمنية في مختلف مواقع التراب التونسي خاصة مع تواصل ارتفاع منسوب التهديد الإرهابي.وعبّر رئيس الحكومة عن اكباره وتقديره لمجهودات أبناء وزارة الداخلية، وحيا الروح النضالية العالية التي يتسمون بها في مواجهة كل التهديدات التي تستهدف بلادنا، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعتبر صرحا من صروح النضال والوطنية واحترام القانون وانفاذه.وبيّن رئيس الحكومة في تصريح اعلامي أن الاجتماع مثل فرصة لحث القيادات الأمنية لمواصلة المجهود الكبير الذي بذلوه في دعم الخطة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا بنفس الوتيرة.وحول اقالة وزير الداخلية بين رئيس الحكومة أن الإقالة تأتي في إطار حماية المؤسسة الأمنية من ارباك عملها وإمكانية اختراقها واحترام إطارات الوزارة وقيادتها والحفاظ على تماسك البناء الأمني، مضيفا انه تم الغاء كل برقيات التعيين والإعفاء التي صدرت دون علم رئيس الحكومة وكل الإطارات الأمنية العليا.وعاين رئيس الحكومة إثر ذلك تقدم أشغال تهيئة قاعة العمليات المركزية الجديدة، مثمنا تقدم الأشغال بنسق حثيث، خصوصا وانها ستمثل نقلة نوعية في العمل الأمني، بفضل التجهيزات المتطورة التي وقع تركيزها.