بعد مطالبتها بسجن سيف الدين مخلوف، الكتلة الديمقراطية تقاضى محمد العفاس بتهمة الارهاب

باب نات -

أعلنت الاربعاء 6 ديسمبر، الكتلة الديمقراطية أن النواب سامية عبو وليلى الحداد ومنيرة العياري، قاموا بايداع شكاية ضد النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس بتهمة الارهاب.ويأتي اعلان الكتلة الديمقراطية تقديم شكاية بالعفاس تزامنا مع مطالبتها بسجن النائب سيف مخلوف لمدة 6 أشهر لعدم التزامه بالجر الصحي بعد عودته من الخارج.