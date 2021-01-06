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بعد مطالبتها بسجن سيف الدين مخلوف، الكتلة الديمقراطية تقاضى محمد العفاس بتهمة الارهاب

Publié le Mercredi 06 Janvier 2021 - 15:19 قراءة: 0 د, 16 ث
باب نات - أعلنت الاربعاء 6 ديسمبر، الكتلة الديمقراطية أن النواب سامية عبو وليلى الحداد ومنيرة العياري، قاموا بايداع شكاية ضد النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس بتهمة الارهاب.

ويأتي اعلان الكتلة الديمقراطية تقديم شكاية بالعفاس تزامنا مع مطالبتها بسجن النائب سيف مخلوف لمدة 6 أشهر لعدم التزامه بالجر الصحي بعد عودته من الخارج.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 218207

Sarramba  (Tunisia)  |Mercredi 06 Janvier 2021 à 16h 39m |           
الطّرف الوحيد الّذي له صلاحيات تدريج تصرّف أو عمل أو جريمة معيّنة في صنف الإرهاب هي النّيابة العامّة فقط
ولهاذا مقاضات أفراد لفرد آخر بالإرهاب فهو مرفوض شكلا من دون النّضر في الأصل
والبادي بالبادي والبدي أضلم

Adel22  (Tunisia)  |Mercredi 06 Janvier 2021 à 15h 45m |           
انظروا في المدة النيابية الفارطة وما فعلته الجبهة الشعبية من فوضى وشوشرة وكيف عاقبها الشعب التونسي في الانتخابات



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