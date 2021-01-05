العماري: اقالة توفيق شرف الدين يعود لإصراره على إصدار برقية نقل وتعيينات في وزارة الداخلية رغم رفض المشيشي

كشف الاعلامي لطفي العماري في حوار على قناة التاسعة ان اقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين كانت نتيجة الخلاف بين رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد.واضاف العماري " هاته المعطيات معروفة لكن السبب الرئيسي للاقالة هو اصرار توفيق شرف الدين على القيام بنقل داخل وزارة الداخلية بالرغم من رفض المشيشي".وكشف العماري " وزير الداخلية كان سيصدر برقية حول التعيينات الجديدة الهامة واحداث تغييرات هامة والنقل في صلب وزارة الداخلية لكن المشيشي طالبه بعدم اصدار البرقية وهو ما خالفه وزير الداخلية المقال في اطار حرب ضروس".