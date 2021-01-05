   Nabiha karaouli - ليام والمكتوب  

العماري: اقالة توفيق شرف الدين يعود لإصراره على إصدار برقية نقل وتعيينات في وزارة الداخلية رغم رفض المشيشي

Publié le Mardi 05 Janvier 2021 - 20:23 قراءة: 0 د, 29 ث
كشف الاعلامي لطفي العماري في حوار على قناة التاسعة ان اقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين كانت نتيجة الخلاف بين رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد.
واضاف العماري " هاته المعطيات معروفة لكن السبب الرئيسي للاقالة هو اصرار توفيق شرف الدين على القيام بنقل داخل وزارة الداخلية بالرغم من رفض المشيشي".
وكشف العماري " وزير الداخلية كان سيصدر برقية حول التعيينات الجديدة الهامة واحداث تغييرات هامة والنقل في صلب وزارة الداخلية لكن المشيشي طالبه بعدم اصدار البرقية وهو ما خالفه وزير الداخلية المقال في اطار حرب ضروس".


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 218174

Jehaislestraitres  (France)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 23h 46m |           
@Nouri.....tawa takhrawlou fih Kaiess Saïd ya tojjar Eddine ya sorrak ya ashab Nabil makarouna essarek.... elghannouchi elhakir bech ekhaless elfatoura....sidkom Kaiess Saïd ya mounafikine ya khommaj

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 22h 23m |           
نطالب بتحقيق في عملية اقالات بالجملة دون علم رئيس الحكومة ومن يقف وراء هذا الانقلاب.
ولو اتضح بان قيس وراء هذه العملية فلابد بطلب استقالته



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