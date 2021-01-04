مرزوق: رئيس الجمهورية فعلا من كوكب اخر

انتقد الامين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" اليوم الإثنين 4 جانفي 2021،عدم اقتناء التلقيح بخصوص وباء كورونا.وصب محسن مرزوق جام غضبه على السلطة التنفيذية التي اعتبرها متراخية في الحفاظ على صحة مواطنيها.واضاف مرزوق أن التونسيين يموتون يومياً بفيروس كورونا بينما بقية بلدان العالم انطلقت في التلقيح بنسق حثيث حتى دول مجاورة لنا والسلطة التنفيذية ، "خايفين من اللوبي الفرنسي لا يتغشش! عندنا عبودية طوعية لفرنسا !! ".واستغرب مرزوق عدم حديث رئيس الجمهورية عن التلقيح في كلماته الأخيرة " السؤال الرّئيسي في خطاب ليلة راس العام :وينو التلقيح ؟".