الرياضة الالكترونية: انتداب اللاعبة سليمة زهار ضمن فريق ProClub بالمنزه الرياضي اختصاص فيفا 21

Publié le Jeudi 31 Decembre 2020 - 10:48 قراءة: 0 د, 33 ث
باب نات - في إطار المساهمة في نشر ثقافة الممارسة الرياضية للعنصر النسائي في الرياضات الالكترونية تم انتداب اللاعبة سليمة زهار لتعزيز فريق المنزه الرياضي في اختصاص Proclub Fifa 21

ويخوض فريق المنزه الرياضي مبارياته ضمن المجموعة الثانية في الدوري التونسي الايلكتروني الممتاز الذي تنظمه ادارة VPG و يضم 24 فريقا منقسمين على مجموعتين.


ورغم حداثة نشأة فرع الرياضة الالكترونية فان فريق المنزه الرياضي يشهد تألقا لافتا للاعبيه بلال علوي صاحب المركز الثاني في بطولة تونس pes league في لعبة بيس 2021 التي شهدت مشاركة 24 من أحسن المصنفين في هذا الاختصاص، كما يحتل خليل عبد الخالق المركز الثاني في الدورة الترشيحية للبطولة العربية في مسابقة فيفا 2012 واحد ضد واحد

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