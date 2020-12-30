عبير موسى تعتبر سفر سيف مخلوف الي سويسرا مهمّة اخوانيّة وملف فساد وتطالب بفتح تحقيق

باب نات -

عقدت الاربعاء 30 ديسمبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى ندوة صحفية حول جواز السفر الذي تحصل عليه النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.واعتبرت عبير موسي أن سفرة مخلوف الي سويسرا هي مهمة اخوانية بحتة ولا علاقة لها بالعمل البرلماني وتخللتها مخالفات اجرائية وقانونية حسب تقديرها.وعادت عبير موسي بالمناسبة للحديث عن الاخوان قائلة ان الجمعية التي استقبلت سيف مخلوف يرأسها شخص منتمى لتنظيم الاخوان مضيفة بأن رئيس الجمعية ناطق باسم ائتلاف الكرامة وينشر يوميا تدوينات قيادات ائتلاف الكرامة.وشددت عبير موسي على أن سفرة مخلوف الي الخارج ملف فساد اداري وسياسي وبرلماني بامتياز ودعت الي فتح تحقيق في تمويل سفرة مخلوف الي سويسرا.