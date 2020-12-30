   Om Kalthoum - فكروني  

عبير موسى تعتبر سفر سيف مخلوف الي سويسرا مهمّة اخوانيّة وملف فساد وتطالب بفتح تحقيق

Publié le Mercredi 30 Decembre 2020 - 12:19 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات - عقدت الاربعاء 30 ديسمبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى ندوة صحفية حول جواز السفر الذي تحصل عليه النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.

واعتبرت عبير موسي أن سفرة مخلوف الي سويسرا هي مهمة اخوانية بحتة ولا علاقة لها بالعمل البرلماني وتخللتها مخالفات اجرائية وقانونية حسب تقديرها.


وعادت عبير موسي بالمناسبة للحديث عن الاخوان قائلة ان الجمعية التي استقبلت سيف مخلوف يرأسها شخص منتمى لتنظيم الاخوان مضيفة بأن رئيس الجمعية ناطق باسم ائتلاف الكرامة وينشر يوميا تدوينات قيادات ائتلاف الكرامة.

وشددت عبير موسي على أن سفرة مخلوف الي الخارج ملف فساد اداري وسياسي وبرلماني بامتياز ودعت الي فتح تحقيق في تمويل سفرة مخلوف الي سويسرا.



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 217853

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Mercredi 30 Decembre 2020 à 15h 17m |           
Passeport vert, rouge ou peut importe la couleur il n'a pas eu le coupe du monde. Ce sont des faux problèmes de cette femme. Au lieu de penser à l’intérêt du pays,elle cherche les petites bêtes.

MedTunisie  (Tunisia)  |Mercredi 30 Decembre 2020 à 14h 22m |           
تونس دولة مسلمة ونحن نعتبر اخوة في الاسلام و اخوة في الوطن من لا يعتز بالاسلام و اخوة الاسلام فليس منا. و يبق الوطن للجميع حتى للاقليات من جميع الديانات و هذا مكفول بالاسلام و بالدستور و احترام البشر ليس بالانتماء

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 30 Decembre 2020 à 13h 51m |           
التغيير الإقليمي يجري بسرعة البرق وهذه الفاشًيّة تبرز انها غير سياسية وتسبح في ظلام الماضي !!!
الدليل هل لا حظتم ان لا يوجد اي مكروفون لاي إعلام على منصتها !!!
بدء الاعلام يصحح في مجراه

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mercredi 30 Decembre 2020 à 13h 39m |           
كانت تشتغل صبابة عند بن علي
وهكذا بقيت تحن لعملها في القوادة رغم سقوط نظام بن علي



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