حجز لوحة فنية مرصّعة بالأحجار الكريمة في سوسة: المفاجأة !

أكد الناطق باسم محكمة سوسة 2، هيثم بوبكر، أن اللوحة الفنية التي تم حجزها مؤخرا في الجهة ، ليس لها أي قيمة مادية خلافا لما قيل.
وأوضح في مداخلة له اليوم على اذاعة جوهرة أف أم أنه بعد عرضها على اللجان المختصة بالمعهد الوطني للتراث، تبين أنها لوحة عادية وليست ذات قيمة تاريخية.
وأضاف أنها مصنوعة من مادة "الفضة" ولا تتجاوز قيمتها المادية 400د، كما أنها ذات دلالة دينية ووقع تهريبها من إيطاليا.
وأشار بوبكر أن الحادثة مرتبطة بعملية تحيّل، حيث تبيّن أن الأشخاص الموقوفين في القضية حاولوا بيعها مقابل 100 ألف دينار، علما وأن الطرف الرئيسي في العملية مازال محل فرار.
وأوضح في مداخلة له اليوم على اذاعة جوهرة أف أم أنه بعد عرضها على اللجان المختصة بالمعهد الوطني للتراث، تبين أنها لوحة عادية وليست ذات قيمة تاريخية.
وأضاف أنها مصنوعة من مادة "الفضة" ولا تتجاوز قيمتها المادية 400د، كما أنها ذات دلالة دينية ووقع تهريبها من إيطاليا.
وأشار بوبكر أن الحادثة مرتبطة بعملية تحيّل، حيث تبيّن أن الأشخاص الموقوفين في القضية حاولوا بيعها مقابل 100 ألف دينار، علما وأن الطرف الرئيسي في العملية مازال محل فرار.
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